Half jaar cel voor Mohammed L. (21) voor doodrijden Shana: ‘Dit is een messteek in onze rug’

Vrouw (46) staat in deurope­ning en wordt ineens neergescho­ten, politie vermoedt vergissing

De politie denkt dat de vrouw die op 8 november in de deuropening van haar woning in Haaften werd neergeschoten, niet het beoogde slachtoffer was. Vermoedelijk moesten de daders bij de bewoners van een huis even verderop wezen, waar twee dagen na het schietincident een explosie de gevel zwaar beschadigde.

13 december