Half maart staking in tientallen ziekenhuizen, deuren dicht voor ‘niet-spoedeisende zorg’

cao-onderhandelingenTientallen ziekenhuizen in het hele land zullen half maart hun deuren tijdelijk sluiten voor mensen die niet-spoedeisende zorg moeten hebben, melden de bonden. Dat is omdat de werkgevers niet meer loon en andere voorwaarden willen bieden. ,,We hadden het wel gedacht, maar niet gehoopt”, aldus Elise Merlijn, bestuurder en cao-onderhandelaar FNV Zorg & Welzijn.

Al meer dan vijftig ziekenhuizen zouden mee gaan doen met het draaien van een zondagsdienst waarmee al werd gedreigd. Zondagsdiensten zijn volgens de bonden ‘het ultieme stakingsmiddel in ziekenhuizen’. Het ultimatum duurt in feite tot het middaguur. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft echter al laten weten niet in te gaan op verdere looneisen van de bonden.

De ziekenhuizen vinden dat ze genoeg hebben geboden. Ze blijven bij de 13 procent die ze al eerder hebben aangeboden en andere aanpassingen, bijvoorbeeld op het gebied van de werkomstandigheden. De ziekenhuizen zeggen dat ze zijn ingegaan ‘op meerdere van uw inhoudelijke voorstellen, waarbij wij ruim de grenzen hebben opgezocht van de beschikbare financiële ruimte en middelen van onze instellingen’, schrijven ze nu aan de werknemersorganisaties.

,,U zult begrijpen dat onverkort meegaan met al uw eisen onwenselijk en onmogelijk is”, aldus de ziekenhuizen. Ze doen nog wel ‘de uitdrukkelijke oproep’ om ‘met ons het cao-overleg te hervatten om tot een resultaat te komen. Voorkomen moet worden dat de patiëntenzorg en het welzijn van werknemers in gevaar komt’. De FNV vraagt zich af waarom ze nog aan de onderhandelingstafel zou komen, aldus Merlijn.

Beschuldigingen over en weer

De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden met de NVZ liepen eind januari stuk. Daarop kwamen beschuldigingen over en weer. De NVZ zou volgens de bonden de stekker uit de onderhandelingen hebben getrokken, maar dit blijft een woordvoerder stellig ontkennen. ,,Ik heb er met mijn neus bovenop gezeten. Dat is echt niet zo. We zijn met een goed bod gekomen en daar staan wij volledig achter. Het is echt een ongekend goed bod. Dat krijgen wij ook van de medewerkers terug. Maar helaas zien de bonden het anders.”

De actiebereidheid onder zorgpersoneel is groot, aldus de bonden. ,,Veel collega’s laten me weten dat ze nu ook vakbondslid worden. We merken dat er heel veel boosheid is onder personeel. Tijdens de coronacrisis kregen we applaus, maar nu geeft niemand thuis”, zegt Miran van Arendonk van het het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. ,,Mijn buurmeisje tekende hartjes op de stoep voor mij. Wij waren de helden van de zorg in Nederland. En nu laten ze ons keihard vallen”, voegt Joan van Zon van het Helmondse Elkerliek Ziekenhuis daar aan toe.

Wat eisen de bonden?

Uit een enquête onder het personeel van het Amphia Ziekenhuis in West-Brabant blijkt dat 90 procent in actie wil komen voor een hoger loonbod, reiskostenvergoeding en meer grip op het werkrooster, aldus ic- en spoedeisendehulpverpleegkundige Arjan van den Broek, die namens vakbond NU’91 in het actiecomité zit. Ook in ziekenhuis Bravis (Roosendaal en Bergen op Zoom) leven er ‘zeker zorgen’ over de cao en wachten medewerkers gespannen af wat er de komende tijd gaat gebeuren, meldt ic-verpleegkundige Albert van der Heijden van het actiecomité in dit ziekenhuis.

De cao voor ziekenhuispersoneel verliep op 1 februari. De bonden willen onder meer een loonsverhoging van 10 procent met een bodem van 100 euro. De NVZ heeft 5 procent nu en 5 procent aan het einde van dit jaar geboden. Bovendien willen de ziekenhuizen een cao voor twee jaar afsluiten, zo legt FNV uit. De bonden willen zich beperken tot een cao van één jaar.

Het steekt de bonden dat personeel in dezelfde functies in de academische ziekenhuizen beter wordt betaald dan personeel in de niet-academische hospitalen. Personeel in de academische ziekenhuizen valt onder een andere cao en heeft voor 2023 al een salarisstijging van 10 procent binnen.

Roeping

Verschillende ziekenhuizen hangen momenteel vol met spandoeken. ,,Er wordt vaak geroepen dat ons werk een roeping is”, zegt Veerle Ruinemans, verpleegkundige in het Deventer Ziekenhuis. ,,Dan zeg je, het maakt me niet uit hoeveel geld ik ervoor krijg. Maar dit is wérk voor ons. We hebben ervoor gestudeerd en daar hoort een fatsoenlijke beloning bij.’’

Ook Anita van Loon (58), laborant op de hartfunctie-afdeling in Amphia, doet met overtuiging mee aan de staking. ,,Ik werk al 38 jaar in het ziekenhuis, maar veel progressie in salaris heb ik niet meegemaakt. Mijn man en ik zijn ooit allebei als mbo’ers begonnen. Hij is geleidelijk doorgegroeid, maar ik heel weinig. Terwijl we steeds meer met minder mensen moeten doen. Ik sta hier ook voor de jongeren die we steeds vaker naar het bedrijfsleven zien vertrekken.”

Jan Willem Nieland, anesthesie-assistent Isala: ,,Het kan toch niet zo zijn dat je alleen maar in de zorg kan werken als je een rijke partner hebt? We vervullen als zorgprofessionals toch geen Melkertbanen?”, verwijst hij naar voorzitter Ad Melkert van de NVZ.

Onbestaanbaar

NVZ-voorzitter Melkert haalde eerder op de NVZ-site hard uit naar de bonden: ‘Onbestaanbaar en verbijsterend. Met ons voorstel van 13 procent in twee jaar tijd zijn acties buitenproportioneel en onnodig’. Volgens de bonden lijkt dat bod mooier dan het is. Werknemers krijgen er 5 procent bij in februari 2023. Pas in december 2023 komt de volgende 5 procent en dan in september 2024 nog eens 3 procent, aldus FNV.

,,De NVZ speelt een politiek spel, en dat steekt zorgmedewerkers”, zegt Van Arendonk van het Catharina Ziekenhuis. ,,In de media worden wij weggezet als een stelletje zeurders die de hardwerkende Nederlander een hogere zorgpremie dreigt te bezorgen. Maar verpleegkundigen met een hogere opleiding starten met een netto maandsalaris van 2093 euro en kunnen in de loop der jaren niet verder groeien dan 2557 euro. Ondertussen is de inflatie enorm hoog.”