video Knokpartij tijdens informatieavond over racisme rond Zwarte Piet

8:57 De Nijmeegse politie is gisteravond tussenbeide moeten komen bij een vechtpartij tijdens een informatieavond over racisme rond Zwarte Piet. De bijeenkomst vond plaats in een 'links' bolwerk. Toen rechtse demonstranten een spandoek ontrolden, kregen ze klappen.