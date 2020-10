Halsema: ‘Aanval door extremist ook in Amsterdam niet ondenkbaar’

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Halsema dat de aanslag in Nice waarbij donderdag drie mensen omkwamen, veel impact heeft in Amsterdam. ,,Dergelijke aanslagen raken aan het veiligheidsgevoel van de stad, omdat een aanval door een extremist ook hier niet ondenkbaar is,” aldus de burgemeester. Volgens Halsema is Amsterdam kwetsbaar, juist vanwege de vele verschillende meningen die de stad rijk is. ,,Wie wij ook zijn, wat wij ook geloven en waar wij ook vandaan komen, wij staan voor onze vrijheden.”