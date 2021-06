Halsema bij College Tour: ‘Als ze hoer zeggen, dan zeg ik: voor jou is het wel mevrouw hoer‘

Ook burgemeester Halsema praat weleens met een coach over de gebeurtenissen of dilemma’s in haar bestaan. ‘Het is belangrijk om af en toe schoon schip te maken zodat je door kunt.’

Het was een van de ontboezemingen die de burgemeester deed in het televisieprogramma College Tour, dat dinsdagavond werd uitgezonden. Vanuit theater Carré beantwoordde de burgemeester vragen van studenten over haar haar leven, loopbaan en in het bijzonder haar laatste drie jaar als burgemeester van Amsterdam.

Dieptepunt

Halsema vertelde over de impact die sommige gebeurtenissen sinds haar start als burgemeester hebben gehad op haar leven. De manier waarop ze door de harde kern van Ajax massaal voor ‘hoer’ werd uitgescholden tijdens de huldiging van de club in 2019 op het Museumplein, omschreef ze als een dieptepunt. “Het was alsof ik in de abyss keek, de onderwereld. Zo'n enorme massa mannen die allemaal ‘hoer’ riepen, dat heb ik schokkend gevonden.”

Soms, als mensen op straat dingen roepen, dient de burgemeester mensen van repliek, bekende ze aan presentator Twan Huys. “Het mag niet van mijn man, maar ik heb soms de neiging om iets terug te zeggen zo van: ‘Maar voor jou is het wel mevróúw hoer.’ (...) Soms stap ik af om dat te zeggen, een beetje pedagogiek kan helpen en anders ben ik het in ieder geval kwijt.”

Lale Gül

In de uitzending kwam ook een kort gesprek voorbij met schrijver Lale Gül, bekend van haar debutroman Ik ga leven. Die vertelde dat ze op een avond zoveel ruzie kreeg, met haar ouders en de buren, dat ze zich thuis niet meer veilig voelde. Midden in de nacht belde ze burgemeester Halsema om hulp. Die vroeg haar om die avond bij een bekende te logeren, en organiseerde de volgende dag een nieuwe woning voor de bedreigde auteur. ,,Ik geef veel om haar,” zei Halsema over de kwestie. “Ze (Lale Gül, red.) staat ook model voor heel veel jonge meiden en vrouwen die vrij willen zijn en hun eigen weg proberen te zoeken maar daarin te vaak worden gehinderd.”

Halsema toonde zich kwetsbaar tijdens de uitzending, en was soms openlijk emotioneel over de gebeurtenissen uit de afgelopen jaren. Op de vraag hoe ze haar mentale gezondheid op orde hield, antwoordde ze openhartig dat ook zij wel eens met een professional praat over wat ze meemaakt. ,,Ja, natuurlijk en ik vind daar niks beschamends aan,” aldus Halsema. ,,Ik vind het bij mijn verantwoordelijkheid horen, want niemand heeft iets aan een bestuurder die alsmaar met zichzelf in de weer is. Natuurlijk praat je af en toe met derden, een coach of een psycholoog, soms vind ik dat ik er te weinig tijd voor maak, dan ben ik veel te druk, maar het is belangrijk om af en toe schoon schip te maken zodat je door kunt.”

