Halsema stuurt VN-rapporteur brief over ‘beheerst’ optreden politie bij demonstratie

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft VN-rapporteur Nils Melzer een brief gestuurd na zijn kritiek op het optreden van de Nederlandse politie tijdens coronaprotesten. Dat meldt Halsema in een brief aan de gemeenteraad over de verboden coronademonstratie op het Museumplein van 2 januari.

Halsema heeft de rapporteur in haar brief gewezen op het ‘beheerste en rechtstatelijke optreden van de Amsterdamse politie bij demonstraties’ en ‘het belang om bij een incident op basis van gedegen en gewogen informatie te oordelen’. Ook heeft ze Melzer ‘verzekerd van onze vanzelfsprekende bereidheid tot ondersteuning’ mocht hij tot een onderzoek besluiten.

De speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling plaatste een dag na het Amsterdamse protest tweets waarin hij politiegeweld in Nederland hekelde. Daarbij plaatste hij een filmpje van maart vorig jaar waarin te zien is hoe de mobiele eenheid op het Malieveld in Den Haag een man slaat die op de grond ligt. Ook deelde hij een video van een politiehond die een man grijpt in de buurt van het Museumplein op 2 januari. Hij riep getuigen van politiegeweld op om bewijs aan te leveren in aanloop naar een bezoek dat hij dit jaar wil brengen aan Nederland en andere Europese landen.

Klacht

De Nederlandse politiebonden dienden vorige week een officiële klacht in tegen Melzer. Ze vinden dat de rapporteur voorbarige conclusies trok. Ook is hij volgens de bonden bevooroordeeld en daardoor niet meer geloofwaardig.

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) verbood de demonstratie tegen de coronamaatregelen op 2 januari, omdat de actievoerders uit zouden zijn op confrontatie en het overtreden van de regels. Ook was de verwachting dat er zo’n 25.000 deelnemers naar het Museumplein zouden komen, waardoor de anderhalve meter afstand niet gehandhaafd zou kunnen worden. ‘Aangezien de driehoek niet tot afspraken met de organisator kon komen werd de vrees voor de volksgezondheid en wanordelijkheden groter en had ik geen andere mogelijkheid meer dan de demonstratie te verbieden’, aldus Halsema in de raadsbrief.

Volledig scherm De politie greep soms in om de demonstranten weg te krijgen van het Museumplein. © ProNews Producties

Bij het protest werden ondanks het verbod op het drukste moment zo’n 10.000 mensen geteld. Toen demonstranten weigerden het plein te verlaten, trad de politie op door een ME-linie te vormen. Ook zijn er paarden en politiehonden ingezet en heeft een aantal agenten geweld moeten gebruiken. Er werden dertig mensen aangehouden en vier agenten raakten gewond.

Trap in kruis

Een 60-jarige oud-militair uit Gouda is woensdag veroordeeld tot een celstraf van twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk, omdat hij die dag tijdens de demonstratie een politieman in het kruis had geschopt. Arnoldus S. kreeg tijdens een snelrechtzitting ook een taakstraf van 40 uur opgelegd. Dat is minder lang dan de 60 uur die de officier van justitie had geëist, omdat S. een klap met een wapenstok heeft gekregen waardoor hij nu zijn hand in het gips heeft. De man moet van de rechter ook een schadevergoeding van 350 euro betalen aan de politieman, die een week last had van de trap.

S. maakte deel uit van een groep veteranen die de demonstratie bijwoonden in camouflagekleding. ,,We stonden daar in een linie om mensen te beschermen, zodat ze niet geslagen zouden worden. We wilden als schild fungeren voor de onschuldige en vreedzame mensen”, legde S. de Amsterdamse politierechter uit. Hij verklaarde dat hij zijn zelfbeheersing was verloren en sprak over een ‘afwerende trap’.

Om de nek

De 34-jarige Arnoldus P. uit Rotterdam kreeg acht weken celstraf, waarvan vijf weken voorwaardelijk. Ook legde de politierechter hem een taakstraf op van 80 uur, omdat hij aan de nek van een ME’er had gehangen en probeerde hem te laten vallen. P. droeg tijdens de demonstratie een kogelwerend vest, volgens hem ter bescherming ‘omdat er chaos kon ontstaan. De rechter sprak hem vrij van het slaan van een ME’er, omdat niet duidelijk is of het een opzettelijke klap was geweest.

De 57-jarige Eddy S. uit Haarlem kreeg een taakstraf van 60 uur en 2 maanden cel, waarvan een voorwaardelijk, omdat hij met een gebalde vuist tegen de zijkant van het hoofd van een ME’er had geslagen. Dat gebeurde toen hij met een groep probeerde de ME-linie op de Van Baerlestraat te doorbreken. Zelf hield S. het op een duw omdat er paniek ontstond en hij ingesloten werd. Hij betuigde spijt.

Tijdens de demonstratie op het Museumplein tegen het coronabeleid, op 2 januari, zijn tientallen mensen gearresteerd: