Halsema wil meer agenten op straat in Amsterdam

De nieuwe burgemeester van Amsterdam zegt dat na een rondleiding over De Wallen en uitgaanslocaties in de stad die ze in de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg. Volgens Halsema is er geen sprake van 'complete wetteloosheid' in het gebied zoals de ombudsman van Amsterdam zaterdag zei. ,,Maar het is waar dat er veel te weinig handhavers en agenten zijn", zegt ze.