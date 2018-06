Handdoekje leggen

'Dutchbat­ters laten megaclaim tegen de staat vallen'

1:50 Een miljoenenclaim van Dutchbat III-veteranen aan het adres van Defensie is van de baan. De oud-strijders trekken hun eis om schadevergoeding in, omdat ze er voldoende vertrouwen in hebben dat het ministerie zich zal inzetten voor eerherstel en goede nazorg, dat meldt De Telegraaf.