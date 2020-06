Handgels getest: ‘Je hebt geen idee wat je op je handen smeert’

ANWB wil meer fietspaden en snelheids­li­miet e-bikes: ‘Anders vallen er nóg meer doden’

7:59 Nederlandse gemeenten moeten in sneltreinvaart meer en betere fietspaden aanleggen om te voorkomen dat het aantal verkeersdoden snel stijgt. Dat bepleit ANWB-directeur Frits van Bruggen. ,,Als we niets doen, gaat het echt fout. Ik weet 100 procent zeker dat we nog meer slachtoffers krijgen.’’