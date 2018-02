Handgranaat gevonden aan deurklink waterpijpshop Amsterdam

Het gebied rondom de winkel is afgezet. De handgranaat is vermoedelijk met tiewraps aan de deurklink bevestigd. Het openbaar vervoer in de wijk is gestremd. Specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zijn ingeschakeld om het explosief onschadelijk te maken.

Vierde granaat in jaar

Mocht het gaan om een werkend explosief, dan is het de tweede keer in een maand tijd dat dit in Amsterdam gebeurt, en de vierde keer binnen een jaar. Eerder in januari werd er een aangetroffen in het centrum, voor een café in de Korte Leidsedwarsstraat. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen sloot daarop de cocktailbar voor onbepaalde tijd vanwege ernstig gevaar voor de openbare orde.