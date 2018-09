Handgranaat gevonden voor bedrijfspand Amsterdam

Het is nog niet duidelijk hoe en waarom de granaat voor deze sportschool is neergelegd. De Forensische Opsporingsdienst is bezig met een uitgebreid onderzoek net als de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD).



De hele straat is afgezet en een groot aantal agenten is aanwezig. Medewerkers van het bedrijf zijn via de achteruitgang van het pand vertrokken nadat de handgranaat werd aangetroffen.



Getuigen melden dat er in de vroege ochtend een groep mensen om de granaat heen hebben gestaan en foto's hebben gemaakt.