Handgranaten in tuinen van Limburgse woningen gevonden

De politie kreeg rond 09.00 uur een melding van de vondst van een handgranaat in een tuin voor een woning aan de Velgraafweg in Holtum. Een half uur later hoorde de politie dat er ook een handgranaat was gevonden bij een woning aan de Cypresstraat in Echt.



Een van de explosieven lag bij de woning van een lid van een motorclub in Holtum, aldus de politie. De woning zou toebehoren aan een lid van motorclub Bandidos, weet nieuwssite 1Limburg. De granaat in Echt lag bij een woning in de straat waar een lid van een motorclub woont, maar niet voor diens huis.



De politie heeft de straten waar de handgranaten werden gevonden, afgezet en stelt een onderzoek in. Of er een verband bestaat tussen beide zaken, kon de politie dinsdagochtend nog niet zeggen.