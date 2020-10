Handtastelijke burgemeester stapt op tijdens massale MeToo-golf in Denemarken

Denemarken zit midden in een golf aan MeToo-beschuldigingen. De burgemeester van Kopenhagen, Frank Jensen, stapt op na aanhoudende verhalen over handtastelijk gedrag. Zeker tien vrouwen zouden last hebben gehad van het ongepaste gedrag van de voormalige minister van Wetenschap en Justitie.

De sociaaldemocraat was de afgelopen jaren al in opspraak geweest, maar recentelijk kwamen steeds meer vrouwen naar voren met hun verhaal over het gedrag van de man, die sinds 2010 burgemeester is van Kopenhagen. Het zou onder meer gaan om seksueel ongepast gedrag tijdens een kerstlunch in 2011.

Op zijn eigen Facebook-pagina trok de sociaaldemocraat eerst het boetekleed aan. ‘Zelf heb ik deel uitgemaakt van een slechte, ongezonde, maar ook oude en gewortelde cultuur in onze partij. Ik ben zelf onderdeel van het probleem geweest. Ik wil helpen de noodzakelijke verandering te creëren.’

De 59-jarige voormalige minister bood de vrouwen die hij naar eigen zeggen had ‘beledigd’ zijn excuses aan en zei mee te willen werken aan de oplossing van het probleem, door er openlijk over te praten. Hij meent nu echter dat de beschuldigingen een ‘schaduw zullen werpen’ op al het werk dat hij politiek gezien nog wil doen. Hij wil naar eigen zeggen de ontwikkeling van de stad Kopenhagen niet in de weg zitten.

Volkskrechtbank

Jensen benadrukt dat hij de MeToo-beweging steunt, maar wil wel waarschuwen voor een jacht op mensen die al als schuldig worden gezien voor er iets is bewezen en spreekt zich uit tegen een ‘volksrechtbank’.

De sociaaldemocratische Deense premier Mette Frederiksen zei al dit soort gedrag niet meer te tolereren. Hierdoor was de positie van de burgemeester onhoudbaar geworden. Jensen is niet de eerste Deense politicus die het veld ruimt. Eerder deze maand stapte het hoofd van de Social Liberal-partij op toen bekend was geworden dat hij een vrouwelijke collega ongepast had aangeraakt.

Oraal

De incidenten komen niet uit de lucht vallen. Sinds vorige maand is Denemarken opnieuw in de ban van MeToo. Het begon in augustus, toen tv-presentatrice Sofie Linde tijdens het Zulu Comedy Gala, een awardshow, onverwachts haar verhaal deed. Linde vertelde dat ze als jonge stagiaire van een omroepbaas de opdracht had gekregen hem oraal te bevredigen, anders zou hij haar carrière dwarsbomen.

Die ontboezeming zorgde voor een open brief van vrouwelijke collega’s van de presentatrice. In de brief vertelden ze dat het grensoverschrijdende gedrag, de ongepaste opmerkingen en de suggestieve massages tot op de dag van vandaag voortduren. Uiteindelijk werd de brief door 1600 vrouwen ondertekend en kwam de storm los.

De MeToo-golf in Denemarken rolt sinds die tijd stevig door. De Deense tabloid Ekstra Bladet kreeg berichten van 46 vrouwen die vertelden over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de krant. Meer dan driehonderd vrouwen in de politiek vroegen om actie. In een verklaring in een krant brachten zij bijna tachtig anonieme verhalen naar voren met betrekking tot incidenten die variëren van vervelende opmerkingen tot seksueel geweld.

Meer dan zeshonderd doktoren en studenten geneeskunde plaatsten een handtekening onder een onlinepetitie tegen seksueel geweld en discriminatie van vrouwen in ziekenhuizen, klinieken en universiteiten.

