Hanenpoten? Niet in de klas van juf Sqriba

Tips voor jonge ouders



Het is een veelgehoorde klacht van leraren: kinderen hebben vaker een slechte fijne motoriek. Maar wat kunnen ouders doen om daarin verandering te brengen? Kinderoefentherapeut Nienke Snijder heeft enkele tips.



- Buitenspelen, buitenspelen, buitenspelen. Door te spelen, oefenen kinderen met bewegen.



- Eet chips, rozijntje, pepernootjes of dummies eens met duim en een andere vinger.



- Meer tekenen, ook al op jonge leeftijd. En als de kinderen het niet leuk vinden, kunnen ouders met simpele trucjes toch hun aandacht trekken. Veel kinderen vinden schaduwtekenen erg leuk om te doen. Zet een diertje op de rand van het papier, zorg dat er een goede schaduw op het papier komt en teken langs de rand.



- Thuis oefenen met schrijven. Ook dat kan tijdens een spelletje. Stel bijvoorbeeld voor om cakejes te gaan bakken en laat de kinderen zelf een boodschappenlijst maken. Of laat ze ballen om kegelen en afvinken hoeveel ze er hebben geraakt.



- Blaadjes vouwen is ook uitstekend om de fijne motoriek te verbeteren. Vouw samen een 'happertje' - u weet wel, zo'n vingerspel dat met duim en wijsvinger open en dicht moet worden gedaan en waar spreuken of opdrachten in staan geschreven. Laat ze het spel vooral veel spelen, want het open en dicht doen, is goed voor de vingers.



- Zelfs de jongste peuters kunnen het oefenen: geef ze een leeg flesje en wat pom pom balletjes. Laat de kinderen die in het flesje doen. In het begin zullen ze de balletjes met de hele hand pakken, later met duim en wijsvinger. Als ze groot genoeg zijn, kunnen ze de pom poms met een knijper pakken.



- Doe constructiespellen met kinderen, zoals K'nexx, Meccano, Lego of insteekmozaïk



- Speel spelletjes als vier op een rij: laat ze de muntjes steeds met duim en een andere vinger oppakken. Dit kan ook door geld uit de spaarpot te tellen.



- Maak figuurtjes, zoals de welbekende kop en schotel, met een touwtje.



- Laat ze letters schrijven op een papiertje, maak er propjes van en leg ze op een rij. De kinderen kunnen op hun buik gaan liggen en de propjes wegschieten. Het propje dat het verst is, mogen ze openen. Met die letter bedenken ze een woord en dat schrijven ze op.