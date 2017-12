Hans Faber: een zoektocht naar iets wat je nooit wilt vinden

Hans Faber, de oom van Anne, pakt zijn telefoon erbij om een paar foto's te laten zien. Snapshots van een grote, witte ruimte. Overal bureaus met flatscreens en her en der mensen die met elkaar in gesprek zijn. Op een van de foto's is de ruimte gevuld met politie. ,,Dat was tijdens een briefing. Hoe meer tijd er verstreek, hoe meer we met de politie hebben samengewerkt.''

Faber wil ruim twee maanden na de vermissing en vondst van zijn 25-jarige nichtje vertellen over de intense zoektocht in het gebied tussen Baarn, Soest en Huis ter Heide. En over de gestructureerde aanpak waarvoor de familie koos.

,,Alles uit de kast trekken. Dat was de enige optie. Een beetje zoeken, dat kan niet'', vertelt Faber. ,,Vrijdagnamiddag raakte Anne vermist en diezelfde nacht al checkten we stations op zoek naar haar fiets. Zondags verspreidden we flyers op plekken waarvan we vermoedden dat ze daar gereden kon hebben en een dag later maakten we in Restaurant Vuur in Baarn plannen voor nog gerichtere zoekacties in het gebied.''

Contact met politie

Vanaf dat moment houdt de familie direct contact met de politie, die inmiddels een recherche-team heeft gevormd om Anne te vinden. ,,Maar je wilt het niet volledig uit handen geven. En we wilden de politie laten zien dat we capabel waren. Want het gevoel heerst al gauw dat vrijwillige zoekers in de weg lopen en het onderzoek bemoeilijken. Het was bijzonder om te merken dat politie en recherche oprecht geïnteresseerd raakten in de resultaten van ons speurwerk. We werden een soort partners.''

Die professionaliteit ademt de hele zoekoperatie van de Fabers uit. Vrienden, familie en kennissen van Anne die mee wilden helpen, worden opgedeeld in teams. Een deel wordt op pad gestuurd om camera-bewakingsbeelden op te vragen bij huizen, tankstations en bedrijven in het gebied waar Anne verdween en een deel gaat gericht in kleine teams zoeken.

Weer anderen sluiten aan bij de grote zoekacties van de ME en later ook de landmacht. ,,De eerste twee teams werden aangestuurd door coördinatoren. Voor het derde team hadden we een aanspreekpunt dat rechtstreeks schakelde met de groepscommandant van de ME. Toen we na een paar dagen doorhadden dat het wel eens een actie van de lange adem zou kunnen worden, zijn we met de politie om tafel gegaan. We hadden voor ons coördinatiecentrum echt een geschikte ruimte nodig, waar we langere tijd gebruik van konden maken. Dat werd de kazerne in Zeist.''

Achter bureaus

Waar zoekers zich aan de balie kunnen melden om geregistreerd te worden, zitten de denkers achter de bureaus. Zoals een bevriende piloot met een sterk analytisch vermogen, een filmmaker met grote kennis van Google Maps en iemand met een indrukwekkend netwerk en dito adressenboekje. ,,Al onze zoekploegen kregen duidelijke instructies. Raak niks aan als je iets vindt, bijvoorbeeld. Want je wil geen mogelijke sporen vernietigen.''

Als de politie vier dagen na Anne's vermissing het gebied in linie uitkamt met ME, zoeken vrijwilligers zij aan zij mee. Vanwege het zware werk wordt bewust gekozen voor mannen en vrouwen die al wat gewend zijn: studenten van de politieacademie bijvoorbeeld, een grote groep brandweerlieden en leden van het karateteam van Anne's vader. Faber ziet de beelden nog zó voor zich. ,, We liepen in linie tussen de ME. De ogen gericht op de grond. Supergefocust. Of het akelig was? Je bent op zoek naar iets wat je niet wilt vinden.''

Op aanraden van de autoriteiten wordt het coördinatiecentrum in de kazerne uitgebreid met medewerkers van Slachtofferhulp Nederland. ,,Daar hadden we zelf niet direct aan gedacht. Zij hebben iedereen die behoefte had aan ondersteuning goed begeleid.''

Volledig scherm Anne Faber. © Maarten Veenendaal

Publiek persoon