Hans Nijenhuis stopt als hoofdredacteur AD: ‘Trots op het bereiken van een breder publiek’

Hans Nijenhuis (58) stopt als hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad . De Hagenaar treedt per 1 juli terug en gaat aan de slag als schrijvend redacteur. ,,De doelen die ik vijf jaar geleden voor mezelf heb gesteld, zijn bereikt. AD is niet meer alleen de favoriete krant van, zeg, mijn moeder, het is ook de favoriete site van mijn dochters. We zijn neutraal, maar bepaald niet kleurloos. We zijn gezellig, maar ook serieus te nemen. En we groeien. Een mooi moment om plaats te maken.”

Nijenhuis, voormalig chef van nrc.next en uitgever bij NRC Media, startte op 1 mei 2016 als leidinggevende van het AD. ,,Op die dag had ik zaterdag 1 mei 2021 al met potlood in mijn agenda gezet. Dat leek me een moment om de balans op te maken. Dat heb ik gedaan. Corona zag ik uiteraard niet aankomen, maar op veel andere ontwikkelingen heb ik wel vurig gehoopt. We zijn niet meer alleen van papier. We maken tekst, video, audio - wat ons publiek wenst. Onze columnisten zijn geliefd, en gevreesd. En het belangrijkste: we maken voor een breed publiek journalistiek waar we trots op kunnen zijn. We schuwen de moeilijke onderwerpen niet. Waarbij we, en die zin leen ik van Einstein, het zo eenvoudig mogelijk maken, maar niet eenvoudiger dan het is. En met succes. AD.nl bereikt nu dagelijks 3,5 miljoen mensen. Sinds mei 2019 stijgt het aantal abonnees, maand na maand na maand.”

,,Bij zijn komst beloofde Hans van AD veel méér te maken dan een krant. En hij wilde er zijn voor héél Nederland. In die missie is hij meer dan geslaagd”, zegt Erik van Gruijthuijsen, directeur-uitgever van AD. ,,Hans deed dat door consequent vast te houden aan zijn overtuiging dat AD niet óver maar mét mensen in het nieuws moet spreken. Het resultaat is dat AD het grootste nieuwsmerk van Nederland is, vooral door het ongekende aantal extra lezers dat we de afgelopen jaren online aan ons wisten te binden. Ik vind het schitterend dat Hans als schrijver blijft. Zijn rol voor AD is nog lang niet uitgespeeld.”

Teambelang

Nijenhuis benadrukt ‘het teambelang’. ,,We hebben dit als AD-redactie niet alleen gedaan natuurlijk. De bijdrage van de regionale zustertitels aan onze krant en met name onze site is niet te onderschatten. Net als die van andere collega’s binnen DPG. We kunnen wel bedenken wat we online allemaal willen, het moet wel mogelijk worden gemaakt. Ik geloof niet dat wij de afgelopen vijf jaar ooit naar onze directie zijn gegaan met een plan en als reactie kregen: mwah, doe maar niet. Integendeel. Ik weet nog goed wat Erik Roddenhof zei toen we in 2017 besloten digital first te gaan, zo heette dat toen nog, maar binnen het bedrijf nog niet alles daarvoor klaarstond. ‘Gaan’, zei Erik. ‘Gáán. Als iedereen wacht op de ander, komt er nooit wat in beweging.’ We hebben sindsdien niet meer stilgestaan. En dat zal nog wel even zo blijven.”

Quote Het was een enorme eer om hoofdredac­teur van AD te zijn. Die stoel zit lekker, maar het is niet mijn stoel hè, hij is geleend Hans Nijenhuis

Nijenhuis hoopt snel weer live zijn collega’s te ontmoeten op de redactie die door corona meer dan een jaar vrijwel leeg bleef. .,Ik heb mijn collega’s gemist. Gewoon, dat aan die tafel hangen tijdens de nieuwsvergadering. De gesprekjes bij de koffieautomaat. Gelukkig wordt het zomer, gelukkig wordt er gevaccineerd, gelukkig wordt het binnenkort echt wel weer gezellig op de redactie.”



Hij benadrukt dat ‘ieder mens in een positie met macht voor zichzelf moet bepalen wanneer hij die wil overdragen’. ,,Voor mij is dat nu. Het was een enorme eer om hoofdredacteur van AD te zijn. Die stoel zit lekker, maar het is niet mijn stoel hè, hij is geleend. Hij is van de krant. Baas zijn is een rol, niet iets waar je recht op hebt en waar je je te veel aan moet hechten. Het is nu aan de redactie, vertegenwoordigd door de redactieraad, en de directie om een nieuwe persoon voor die stoel te vinden. Zelf kijk ik erg uit naar mijn nieuwe rol als schrijvend redacteur bij AD.”