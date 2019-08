Hans Wiegel getroffen door herseninfarct

Wiegel kan niet zeggen wanneer hij weer in het openbaar zal optreden. Wiegel bevestigt telefonisch dat hij is gevallen en dat er sprake is van een licht herseninfarct. Hij heeft al zijn afspraken voor de komende tijd afgezegd.



Wiegel zou aanstaande vrijdag een toespraak houden bij de presentatie van de biografie De Gedrevene: Joop den Uyl 1919-1987 van NOS-journalist en historicus Dik Verkuil. Dat optreden gaat niet door.



De 78-jarige Wiegel was van 1971 tot 1982 partijleider van de VVD en was vicepremier in het eerste kabinet-Van Agt. Hij laat nog geregeld zijn licht schijnen over actuele kwesties.