Hap uit de zon: gedeeltelijke eclips door stralend weer morgen prima te zien

In vergelijking met de vorige zonsverduistering - op 21 augustus 2017 - zijn de omstandigheden ideaal voor wie het schouwspel wil bewonderen, schrijven de deskundigen van WeerPlaza. De vorige vond namelijk rond zonsondergang plaats, waardoor alleen het begin van de verduistering waarneembaar was. Nu staat de koperen ploert hoog aan de hemel en is de eclips van begin tot eind goed te zien.



Dat was bij de totale zonsverduistering in maart 2015 wel anders. Teleurgesteld stonden we toen in Nederland, en veel andere Europese landen, naar een bewolkte hemel te kijken en restte er alleen het maken van flauwe grappen over ‘de slechtste eclips ooit’. Het grijze weer maakte dat de wolken voor een betere verduistering zorgden dan de maan. Nou, dat is deze keer duidelijk niet het geval.