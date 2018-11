Harde kern NEC in actie tegen anti-pietbetogers

De stichting die de sinterklaasintocht in Nijmegen organiseert, vindt het akelig dat de dreiging van geweld boven het kinderfeest hangt. ,,We luisteren goed wat kan en niet kan en wat landelijk gebeurt", zegt voorzitter Wouter Fremery.



,,Morgen (vandaag, red.) is de uitspraak in de rechtszaak om de landelijke intocht in Zaandam in zijn geheel te verbieden. Dat volgen we, want dat heeft ook invloed op het sinterklaasfeest hier. Met de gemeente gaan we vervolgens samen zoeken naar wat voor Nijmegen het beste is.”



Volgens de insider van de NEC-supporters hoopt de East Side dat Bruls het anti-zwartepietenprotest verbiedt of verplaatst naar een andere locatie. Kick Out Zwarte Piet was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.