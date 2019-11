Harde klap: stoeptegel vanaf viaduct op trein gegooid

Video Meer duidelijk­heid over ongeluk lijnbus: vader overleden, moeder kritiek, drie kinderen lichtge­wond

18:34 Bij de aanrijding tussen een lijnbus en een personenwagen in het Limburgse Margraten zaterdagochtend, blijkt een gezin uit Deventer te zijn getroffen. De 38-jarige vader is vandaag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken, zijn 36-jarige vrouw ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hun drie kinderen raakten lichtgewond.