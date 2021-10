Hardloper Pascal overleefde hartstilstand tijdens kwart marathon: ‘Ik was de dood net een stapje voor’

video Fer zorgt ervoor dat élke centimeter asfalt in orde is voor de marathon: ‘Dit is het toetje van het jaar’

22 oktober Hij dróómt zelfs van het marathonparcours: Fer Versteeg (65) moet zorgen dat élke centimeter asfalt tiptop in orde is. Hij doet het al veertig jaar. ,,Als de marathon voorbij is, kijk ik ‘m direct terug op televisie.”