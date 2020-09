Harry maakte Rutte uit voor oplichter: ‘De waarheid mag gezegd worden toch?’

Oplichters zijn het. Gevaarlijke mannetjes. Minister Hugo de Jonge en Mark Rutte kregen de hoon van heel wat Nederlanders over zich heen vanmiddag tijdens een live chatgesprek over corona. Ook van Harry uit Drenthe. ,,Als je ziet wat de plannen van Rutte zijn, dan word je er beroerd van.’’

In het uur durende gesprek dat live op YouTube en Facebook werd uitgezonden beantwoordden Rutte en De Jonge vragen van burgers over de coronacrisis en gaven ze aan zich zorgen te maken over de 1140 besmettingen van vandaag.

‘Oplichters’ zijn het, zet Harry uit Drenthe zonder gêne in de reacties op Facebook. En later ‘gevaarlijke mannetjes’. In een chatsessie met deze krant wil hij wel toelichten waarom hij toch zo boos is en zich zo uitlaat. ,,Ze lichten het volk op met die corona. Als je kijkt naar berichten van huisartsen, dan stelt de corona helemaal niet veel voor. Ik heb er al zoveel over gelezen, maar Rutte en Hugo de Jonge negeren zulke berichten gewoon.’’

Waarheid

Dat hij Rutte en De Jonge openlijk uitmaakt voor oplichters en ‘gevaarlijke mannetjes’ lijkt hem niet te deren. ,,De waarheid mag gezegd worden toch? Waar zij mee bezig zijn is echt ziek. Ik kots echt van ze. Ze zijn gevaarlijk. Rutte breekt al tien jaar lang Nederland af. Er zijn te weinig huizen en maar vluchtelingen binnenhalen. Ze weten niet van stoppen. Wel eens gezien hoe Geert Wilders bedreigd wordt? Dan ben ik nog netjes.’’

Minister president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

Harry zegt helemaal geen kwade jongen te zijn. Hij werkt bij een zorgboerderij, zegt op te komen voor andere mensen, heeft zelf ook nog twee kinderen en wil voor hen ook een mooie toekomst. ,,Maar als je ziet wat de plannen van Rutte zijn, dan word je er beroerd van. Laten we hopen dat dit een nachtmerrie is.’’ Harry zegt te doelen op een verborgen agenda van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) die volgens hem tot doel heeft de wereldbevolking te verminderen in 2030. Deze pandemie zou daarin alleen maar goed uitkomen. Het is een verhaal dat op internet rond gaat, maar waarvoor bewijs ontbreekt.

Harry was zeker niet de enige die zich liet gaan in de meer dan 8000 reacties. Honderden mensen spuwden hun gal. Al waren er ook mensen die het voor Rutte en De Jonge opnamen, zoals Monique Koelink. ,,Heel veel respect voor jullie. Om in zo’n tijd het land te moeten regeren is zeker niet makkelijk. Ondanks dat er her en der dingen beter kunnen, vind ik dat jullie het goed doen. Helaas is voor sommige mensen Facebook een medium om respectloos te reageren.”

Op de teksten werd door de bewindspersonen niet gereageerd.

