Harry Mens gunt boeren zendtijd: ‘Kennelijk willen ze een circus’

Zo'n 80 boeren zijn vanochtend naar Noordwijk gekomen om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De boeren eisen -en krijgen- zendtijd in het tv-programma Business Class van Harry Mens, dat wordt opgenomen in het Hotel van Oranje in de badplaats.

De boeren van Agractie zijn naar Noordwijk gekomen om ‘in Jip en Janneke-taal’ uit te leggen hoe de stikstofregels hen de das omdoen, vertelt Anja Henken: ,,Dit kan niet. Je zet een heel land op slot, door een probleem onze kant op te schuiven met oplossingen die niet haalbaar zijn.”

Buiten bij het hotel staan zo'n 80 tractoren opgesteld, de boeren krijgen koffie en thee van het hotelpersoneel, dat gistermiddag het seintje kreeg dat de actie doorging. De politie is aanwezig, maar de actie verloopt gemoedelijk.

Programmamaker Harry Mens gunt de boeren zendtijd: ,,Ik zal wel één onderwerp moeten schrappen om de boeren hun zin te geven”, zegt Mens. ,,Ik begrijp hun acties wel, Nederland wil het braafste jongetje van de klas zijn met die stikstofregels. Ik zei eerst nog: ‘kom nou volgende week met een kleine delegatie, doe niet zo flauw, houd die trekkers lekker thuis’. Maar kennelijk willen ze circus, hebben ze het thuis niet zo naar hun zin...”

Koffie en gebak voor de boeren.

Geen geld

De boeren hoeven volgens Mens - anders dan veel andere gasten - niet te betalen om hun boodschap in Business Class te verkondigen. Toch vreest de presentator niet dat volgende week een andere actiegroep voor de deur staat om zendtijd te eisen: ,,Nee, dat was ik niet van plan. Ik doe dit nu ook zo om de burgemeester van Noordwijk, de politie en de hoteldirectie niet in de gordijnen te jagen.” De opnames voor Business Class beginnen zaterdagochtend om 9 uur, de uitzending is een dag later.

Mens past het geïmproviseerde boerenblok nu in tijdens een al gepland gesprek met ex-Forum voor Democratie-politicus Henk Otten en tv-presentator Robert Jensen. ,,Dat komt goed uit: ik ben van boeren komaf, Otten is een boerenzoon en Jensen lijkt op een boer.” Een woordvoerder van de actievoerders zegt dat ze bij Mens ‘het echte verhaal’ willen laten klinken: ,,We willen laten zien hoe het zit met de stikstof, zijn we echt zo schuldig als het RIVM doet voorkomen?”

Al weken voeren de boeren actie tegen het regeringsbeleid rond stikstofregels. Bij verschillende demonstraties bezetten ze wegen en pleinen in het hele land. De actie in Noordwijk werd al eerder deze week besproken onder de boeren. ,,Maandag kregen we het bericht dat we hierheen moesten met 100 trekkers, maar Harry wilde eerst niet”, zegt een van de aanwezige boeren.

De boerenactiegroep Agractie is van plan met "een groot aantal boeren met tractoren en andere vervoersmiddelen" naar Noordwijk aan Zee te gaan om het Hotel van Oranje te bezetten en zendtijd te eisen.

Tractoren staan zaterdagochtend opgesteld bij het hotel in Noordwijk.