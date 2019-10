Harry Mens zwicht voor actievoerende boeren: ‘Kennelijk willen ze een circus’

Gisteren kondigden de boeren van Agractie aan zendtijd te eisen in het tv-programma, om ‘een eerlijke, begrijpelijke boodschap’ te brengen over stikstof, natuurgebieden en het kabinetsbeleid. Programmamaker Harry Mens gunt hen zendtijd, meldt hij vanochtend aan deze nieuwssite. ,,Ik zal wel één onderwerp moeten schrappen om de boeren hun zin te geven, maar laat ze maar komen”, zegt Mens. ,,Ik begrijp hun acties wel, Nederland wil het braafste jongetje van de klas zijn met die stikstofregels. Ik zei eerst nog: ‘kom nou volgende week met een kleine delegatie, doe niet zo flauw, houd die trekkers lekker thuis’. Maar kennelijk willen ze circus, hebben ze het thuis niet zo naar hun zin...”

Geen geld

De boeren hoeven - anders dan veel andere gasten - niet te betalen om hun boodschap in Business Class te verkondigen. Toch vreest de presentator niet dat volgende week een andere actiegroep voor de deur staat om zendtijd te eisen: ,,Nee, dat was ik niet van plan. Ik doe dit nu ook zo om de burgemeester van Noordwijk, de politie en de hoteldirectie niet in de gordijnen te jagen.” De opnames voor Business Class beginnen zaterdagochtend om 9 uur, de uitzending is een dag later.