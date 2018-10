Harry rijdt rond in levensgevaarlijke rolstoel: 'Ik heb al een auto geraakt'

VIDEOZonder bij te sturen rijdt Harry Hoogeland uit Arnhem met zijn elektrische rolstoel gegarandeerd tegen een geparkeerde auto, een muur, een hek of in de struiken. Of hij rijdt pardoes van een trottoir af de rijbaan op. Alleen door de joystick van de rolstoel met veel kracht in bedwang te houden, kan Hoogeland ongelukken voorkomen en blijft zijn rolstoel op het rechte spoor.