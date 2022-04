Harry’s opa koos overtuigd voor de NSB, maar daar hadden ze in Wassenaar weinig moeite mee

video Vijf ‘drugszoe­kers’ opgepakt in haven van Vlissingen, politie lost schot

Bij een bedrijfsterrein in havengebied Vlissingen-Oost zijn vannacht vijf mannen in de leeftijd van 23 tot en met 39 jaar aangehouden na een inbraakmelding. Vermoedelijk waren ze op zoek naar drugs. Bij de actie is een waarschuwingsschot gelost. Dat heeft de politie zojuist bevestigd.

14:45