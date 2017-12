Hart onder de riem voor vrouwen die ooit een abortus ondergingen

Interpol onderzoekt dood fotomodel Ivana Smit (18)

10 december Interpol onderzoekt de dood van fotomodel Ivana Smit op verzoek van de Nederlandse ambassade in Maleisië. Ivana’s familie gelooft niet dat de 18-jarige vrouw zomaar van een balkon in Kuala Lumpur is gevallen. ,,Ivana had blauwe plekken in haar hals, afdrukken van vingers.’’