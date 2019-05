‘Heb ik geschiedenis geschreven? Dat daalt nog niet echt in’

Persconferentie DuncanDuncan Laurence kan het zelf nog steeds niet geloven. Dat hij geschiedenis heeft geschreven door het Songfestival te winnen, is nog niet ingedaald. ,,Ik heb gewoon mijn liedje gezongen en zie de winst als een groot compliment. Ik zit nog steeds in de vibe van Tel Aviv en laat alles maar op mij afkomen.’’

Laurence sprak kort na zijn landing op Schiphol op een persconferentie over zijn winst. Veel slaap heeft hij niet gekregen. ,,Het was gisteren heel erg laat, nadat ik de award kreeg moest ik naar het perscentrum. Ik was geloof ik pas om vijf uur in het hotel en dan sta je nog te stuiteren van de adrenaline, dus ik heb niet geslapen.’’

De winnaar weet nog niet helemaal wat hem is overkomen. ,,Hoe het voelt om geschiedenis te schrijven? Geen idee, ik heb mijn liedje gezongen, ik zie dit als een groot compliment en de start van mijn muzikale carrière op een groot podium.’’'

Misselijk

Laurence heeft naar eigen zeggen zware momenten gehad tijdens de puntentelling. ,,Ik werd bijna misselijk, niet alleen ik, maar het hele team. We hebben zo hard gewerkt, dan flitst in een keer dat hele beeld door mijn hoofd, het eerste belletje van Ilse, alle meetings. En je gaat maar door. Dan kom je daar aan in Tel Aviv. Dat flitst volledig door je hoofd heen. En je probeert tegelijkertijd die puntentelling bij te houden. Gelukkig kwamen er twee plaatjes in beeld, van mij en de Zweedse kandidaat, dat moment ga ik nooit meer vergeten. Ze deden het wel zo langzaam mogelijk allemaal voor de show, ik was niet meer te houden.’’

,,De hectiek na de winst was groot zo dat een telefoontje van minister-president Mark Rutte de mist in ging. ,,Mijn manager zei dat hij Rutte aan de lijn had. Ik hoorde dat hij mij feliciteerde, maar kon hem verder niet verstaan. Ik heb hem gezegd dat ik hem later terug zou bellen. Maar het is natuurlijk een eer en ik ben blij dat ik de felicitaties heb kunnen ontvangen.’’