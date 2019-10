Hebben boeren hun krediet verspeeld na geweld in Groningen?

Imagoschade

,,‘Groningen’ heeft ons zeker imagoschade opgeleverd. Dat is ontzettend jammer want het ging uiteindelijk om een kleine groep die zich heeft misdragen. Dat wordt uitvergroot, terwijl de rest van de dag rustig is verlopen’’, aldus Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord.



Bruins wil het geweld niet bagatelliseren. Toch volgt er een ‘maar’. ,,Overal in het land is het tot nu toe goed gegaan met het boerenprotest. Maar in Groningen speelt er meer dan alleen onvrede onder boeren. Wat dacht je van het gasdebat? Mensen hebben minder vertrouwen in de overheid dan in de rest van het land. Dat heeft denk ik wel een rol gespeeld bij de uitbarsting van maandag.’’



De LTO-voorman denkt dat veel Nederlanders toch achter de boeren blijven staan. ,,Dat krediet is niet zomaar verspeeld. Wel denk ik dat het gebeuren in Groningen wel invloed heeft op de betoging van vandaag. Het mag niet nog een keer misgaan.’’