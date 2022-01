Heeft OM voldoende om The Voice-mannen te vervolgen? ‘Woord van de één tegen de ander’

update John de Mol: Ik wekte onbedoeld de indruk dat ik de schuld bij vrouwen neerleg

Talpa-baas John de Mol heeft ‘volledig onbedoeld’ de indruk gewekt dat hij de schuld van de misstanden bij The Voice of Holland bij de slachtoffers legt. Dat zegt hij in een schriftelijke reactie op de kritiek die hij de afgelopen dag kreeg na zijn uitspraken in Boos.

18:23