Heel het land sprak over wat Lotus meemaakte tijdens seks: ‘Duwde ‘m gelijk weg’

Peter Schouten strijdt met 'Team Thomas' voor dakloze Thomas: 'Niemand hoort onder de blauwe lucht te slapen'

Een jaar geleden werd de 33-jarige Thomas wegens omstandigheden zijn huis uitgezet. Hij kwam terecht in de Stichting Maatschappelijke Opvang van Breda, maar na een beschuldiging is hij ook deze opvang uitgezet en leeft hij nu gedwongen op straat. Strafrechtadvocaat Peter Schouten en Marlous Fieret (SP Breda) deden onderzoek naar het beleid van de daklozenopvang SMO Breda en de sanctie die Thomas is opgelegd. ,,Toen ik me erin ging verdiepen, ging het van kwaad tot erger”, vertelt Peter.