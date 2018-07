Heel klein dipje in zomerweer op komst

Dinsdag is er opnieuw veel bewolking. Vooral in het noordoosten en oosten van het land kan er dan ook wat motregen vallen. ,,Veel gaat het niet voorstellen, mogelijk blijft het zelfs gewoon droog. Als er regen valt, zal er niet veel meer dan 1 tot 3 mm vallen. Dit is zo weinig dat het meer een druppel op de gloeiende plaat is - het is bij lange na niet genoeg om het neerslagtekort aan te vullen”, aldus Luijting.



's Middags breekt ook de zon weer vaker door. Het wordt dan 20 tot 23 graden, in het oosten wordt het mogelijk toch nog 25 graden. Luijting: ,,Al met al stelt het dipje waarschijnlijk weinig voor - maar na zo'n lange periode met stabiel en zonnig weer zijn we natuurlijk ook niks meer gewend!”



Vanaf woensdag keren de zon en de warmte alweer terug. kwik stijgt geleidelijk naar de 28 graden. De instabiliteit in de atmosfeer neemt wel toe, waardoor naar het einde van de week de kans op onweer stijgt. ,,De kans hierop is vooralsnog klein, dus het is nog even afwachten. Voorlopig lijkt het einde van de droogteperiode nog niet in zicht”, stelt Luijting.