Heel Nederland ruziet? Dat valt reuze mee

Emmen redt dierenpark: gemeente staat garant voor 80 miljoen

28 maart Het gemeentebestuur van Emmen neemt de schulden over van het noodlijdende dierenpark in Emmen, Wildlands Adventure Zoo. De raad stemde vanavond in met het reddingsplan voor het park, de gemeente is nu de enige geldschieter en staat voor 80 miljoen euro garant voor het park.