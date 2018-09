Heerlijk hoe Ria Bremer gehakt maakt van vooroordelen

Je zou dit de week van Stef Blok kunnen noemen. Of van Alexander Pechtold. Maar voor mij was het de week van Ria Bremer. Jarenlang opereerde ze in de luwte van de Hilversumse mediawereld. Tot ze haar tv-hit van jaren geleden, Hoe Bevalt Nederland, weer uit de mottenballen mocht halen voor Omroep Max. En ineens sierde ze weer iedere mediarubriek. Want Ria is een verfrissende vrouw. In de Volkskrant zei ze niks met baby’s te hebben, zelfs niet als het eigen kleinkinderen betreft. Die begonnen ook pas na hun 12de een beetje interessant te worden. Daarnaast blijkt Ria sinds een paar jaar een tatoeage te hebben, die ze vrolijk showde toen ze bij Margriet van der Linden aan de talkshowtafel zat.



De droom voor iedere redacteur en journalist, zo’n Ria. Ze weet wat ze moet zeggen om er een goed verhaal van te maken.



Ik heb van haar genoten. En dat komt vooral omdat ze overal gehakt maakte van vooroordelen of aannames. Ja, ze is 79, maar wat doet dat ertoe? Ze vindt zichzelf geen leuke oma, maar dat zegt ze zonder enige spijt. Ze heeft altijd gewerkt, ook al werd ze moeder van drie kinderen en was het in haar tijd totáál niet normaal dat je dan zoveel bleef werken.



Ria is niet zo bezig met wat anderen van haar vinden. Ria doet vooral wat ze zélf wil. En kijk eens hoe ver het haar gebracht heeft. Ze staat op haar 79ste als de Pippi Langkous van de Publieke Omroep middenin de belangstelling.



Voetballer Eljero Elia gaf tijdens het WK van 2010 na een wedstrijd een reactie op zijn gedurfde en aanvallende spel. Het was eigenlijk heel simpel volgens Elia: gewoon schijt hebben en acties maken. Toen ik Ria Bremer deze week hoorde en zag, moest ik meteen aan die uitspraak denken. Hij past goed bij haar. Zo lijkt Ria ook te leven: schijt hebben en acties maken. Als ze nog een mooie tekst zoekt om op haar lijf te laten tatoeëren, dan raad ik haar deze graag aan.