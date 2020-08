Heetste nacht van 10 augustus: record met ruim 4 graden verbroken

De hitterecords blijven ons om de oren vliegen. Vannacht werd het in De Bilt 21,5 graden, het vorige record in de nacht van 10 op 11 augustus stond op 17,2. En morgen wordt hoogstwaarschijnlijk het aantal achtereenvolgende tropische dagen verbroken, meldt weerman Leon Saris van Weerplaza.

,,Zeer opmerkelijk dat het nachtrecord met ruim 4 graden is verbroken. Maar in deze periode ook weer niet zó verwonderlijk met de heetste 9 en 10 augustus ooit gemeten.”

Ook vandaag gaan we waarschijnlijk weer een recordwarme dag tegemoet, vertelt de weerman. ,,In grote delen van Nederland zal de maximumtemperatuur worden overschreden. Vooral in het zuiden, met temperaturen tot 35 graden. In het noorden wordt het zo’n 30 á 31 graden. De zon schijnt volop met enkele sluierwolken. In de loop van de middag kunnen vooral in het oosten stapelwolken ontstaan.”

Onweersuitbraak

Door de hitte die onder de wolken kruipt kan de wolk uitgroeien en uitbreken tot een onweersbui met flinke regenval. ,,Het wordt een rare situatie vandaag: in sommige dorpen houdt de droogte aan, terwijl een dorp verderop met flinke wateroverlast te maken kan hebben. Het gaat om kleine gebieden die serieus door de buien getroffen kunnen worden.”

,,De hittegolf duurt ook de komende dagen voort, in ieder geval tot het weekend. Morgen wordt vermoedelijk het aantal opeenvolgende tropische dagen verbroken, met zeven dagen achtereen minimaal 30 graden. Donderdag en vrijdag koelt het een paar graden af.”

Wie de echte verkoeling zoekt, moet vrijdag of zaterdag naar de kust. ,,Een zeebriesje zorgt voor de perfecte afkoeling, omdat de zee een aangename 20 graden is.”

Code oranje

Het KNMI heeft ook voor vandaag code oranje afgekondigd wegens de aanhoudende hitte. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is actief. ,,De hitte kan voor veel problemen zorgen, ook omdat het 's nachts nauwelijks afkoelt blijft het in huis heet. En de onweersbuien kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen”, aldus weerman Saris.

Strandgangers moeten ook vandaag weer oppassen voor sterke stroming en muien, waarschuwt de Reddingsbrigade. ,,Dat kan per locatie verschillen, maar ons advies is: ga niet te diep de zee in’’, vertelt een woordvoerder. Op het strand bij Zandvoort is de gele vlag gehesen. Zwemmen daar wordt afgeraden. De afgelopen dagen overleden verschillende mensen door de sterke stroming in zee.

Bekijk onze video's over de hitte in Nederland in deze playlist: