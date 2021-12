Heineken blijft erbij: Holleeder-krat uit Sligro Terneuzen was geen ‘inside job’

Pamela Uijtdewilligen, die het krat bij de Sligro in Terneuzen kocht maar weer teruggaf aan Heineken, kreeg woensdag bij wijze van goedmakertje een krat bier met een paar kerstsokken en -strikjes erbij, vertelt woordvoerder Lisa van der Heijden. ,,We zijn blij dat het krat naar de brouwerij retour is gegaan. Het krat is in de brouwerij bekeken en het waren printjes op papier, die over de originele bedrukking zijn geplakt.”