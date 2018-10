Heineken-ontvoerder Frans Meijer neergeschoten

De man die vanmorgen in Amsterdam door een motoragent is neergeschoten, is Heineken-ontvoerder Frans Meijer (65).

Dat bevestigen bronnen aan deze krant.

De politie kwam af op een melding van een verdachte situatie in de Staatsliedenbuurt. De motoragent sprak daar twee mannen aan, die het op een lopen zetten. Daarop startte de agent de achtervolging.

Toen de agent ter hoogte van de De Wittenkade bij één van de twee mannen een vuurwapen zag, schoot hij Meijer neer. De tweede verdachte gaf zich over. Beide mannen zijn aangehouden. De politie heeft een pistool in beslag genomen en doet verder onderzoek.

Freddy Heineken

Meijer - bijnaam Stekel - geldt als een bekende onderwereldfiguur. Samen met Willem Holleeder, Cor van Hout, Jan Boellaard en Martin Erkamps ontvoerde hij biermagnaat Freddy Heineken in 1983.

Tijdens de ontvoering zou Meijer regelmatig rond etenstijd in de kroeg hebben geroepen: 'Jongens, ik ga Heineken eten geven.' Pas later werd duidelijk dat het geen grap was.

Na de Heinekenontvoering werd Meijer voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum gebracht. Hij wist te ontsnappen en vluchtte naar Paraguay, waar hij een restaurant runde met zijn vrouw die hij daar leerde kennen. Hij kreeg er drie kinderen.

Losgeld

Nadat Peter R. de Vries Meijer in Paraguay opspoorde, werd hij in 1995 gearresteerd. Na een lang juridisch gevecht werd hij pas in 2002 aan Nederland uitgeleverd. Meijer bleek zich tot het christendom te hebben bekeerd. Zijn deel van het Heinekenlosgeld beweerde hij verbrand te hebben.

In 2005 werd Meijer vrijgelaten. Over zijn laatste jaren is weinig bekend. Al ageerde Meijer samen met Jan Boellaard in 2011 nog tegen de Nederlandse verfilming van de Heinekenontvoering, met Rutger Hauer in de rol van Freddy Heineken. 'Een kutfilm' die niet klopt, vonden de twee echte ontvoerders, die een kort geding aanspanden. De rechter liet de vertoning ervan toe. Een film hoeft niet de werkelijkheid te volgen, was het argument.

Meijers advocaat reageert verrast op het schietincident. ,,Ik hoor het net op de radio."