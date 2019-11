Heinekenontvoerder ziet toch af van onthullend boek: ‘Vuile was niet buiten hangen’

In de biografie ‘Wij willen gangster worden’, die eind deze maand zou verschijnen, zou Boellaard (67) voor het eerst een boekje open doen over een serie onopgeloste overvallen vóór de Heinekenontvoering in 1983. Boellaard baseert zich op 1500 pagina’s dagboekaantekeningen, die hij liet bewerken door zijn broer George. Waarom hij zijn manuscript nu terugtrekt, is niet bekend.

Speedboatoverval

De overvallen waren verrassend goed uitgedacht. Neem de speedboatoverval uit 1976 op het Amsterdamse Girokantoor. De drie stormden binnen met stenguns en losten schoten. Een bankmedewerkster sprong uit paniek van één hoog uit het raam en raakte gewond. Met zo’n 600.000 gulden verlieten de drie het pand, sprongen in een speedboat en raceten weg.



In 1980 beroofden de mannen schietend de Makro in Duivendrecht. Opbrengst: 2,1 miljoen gulden. Hoewel de politie doorhad dat de serie overvallen door dezelfde groep was uitgedacht, konden ze de daders niet achterhalen. De Untouchables, werden de overvallers genoemd.



Hoewel er zich later bewijs opstapelde dat de Heinekenontvoerders achter de overvallen zaten, werden ze nooit vervolgd. Dit tot frustratie van slachtoffers zoals de toenmalige marechausee Paul van Hove, die in 1977 in een vuurgevecht belandde met - naar zijn stellige overtuiging – Cor van Hout en Jan Boellaard.