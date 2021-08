Update Nederland­se agente op vakantie in Spanje laat voortvluch­ti­ge verdachte inrekenen

19 augustus De politie in het Spaanse Torremolinos heeft na een tip van een vakantievierende Nederlandse agente woensdagnacht een voortvluchtige verdachte aangehouden. De 24-jarige man uit Haarlem werd gezocht voor een steekpartij in juni in die stad.