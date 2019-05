Heldhaftige automobilist duwt brandende auto weg bij tankstation langs A28

Drie kopschop­pers trappen Martijn bewuste­loos: ‘Het scheelde niks of ik was er niet meer’

8:36 De schrik zit er nog goed in bij Martijn Bevelander. De 29-jarige Zeeuw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door drie mannen bewusteloos geschopt en geslagen na afloop van het evenement Trekkertrek. ,,Het scheelde een haartje of ik was er niet meer geweest.”