Hele week temperaturen boven de 30 graden, ook na hittegolf blijft het mooi zomerweer

Het worden tropische dagen voor wie de zomervakantie doorbrengt in eigen land. Volgens Weeronline komt er voorlopig nog geen einde aan de warmte en blijft het ook na de hittegolf, die in de loop van volgende week waarschijnlijk eindigt, mooi weer.

Door toedoen van een oostenwind breekt deze week een aantal tropische dagen aan in Nederland. Zo wordt het vandaag 24 tot 32 graden en gaat het kwik morgen tot en met zondag op grote schaal naar 30 à 35 graden. Ook op de stranden wordt het warm. Enkel op de Waddeneilanden blijft de temperatuur met 26 tot 29 graden wat achter bij de rest van het land. Het is daarbij flink zonnig en droog, wat de heersende droogte verergert. ’s Nachts koelt het af naar 15 tot 18 graden, waardoor er niet echt sprake is van ‘plaknachten’.

Het weerbureau noemt het onvermijdelijk dat we afstevenen op een officiële hittegolf. Zo bereikte de temperatuur gisteren in De Bilt al zomerse waarden, wat zeer waarschijnlijk het begin was van een landelijke hittegolf. In het zuidoosten is het al sinds zondag zomers warm, dat wil zeggen 25 graden of meer, waardoor daar een regionale hittegolf al is begonnen. Voor een officiële hittegolf moet het in De Bilt minimaal vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden zijn, waarvan drie dagen 30 graden of meer.

Hoe warm is het vandaag bij jou in de buurt? Zie op deze kaart was de hoogst gemeten temperatuur is:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Superhittegolf?

Weeronline acht de kans klein (20 procent) dat het komt tot een superhittegolf, waarbij het vijf aaneengesloten dagen 30 graden of meer wordt, waarvan drie dagen met maxima van 35 graden. Toch is een plaatselijke superhittegolf in het zuidoosten niet onmogelijk, aldus het weerbureau.

Na het weekend verdrijven regen- en onweersbuien weliswaar de hitte, maar doordat er dan vochtigere lucht vanuit het zuidwesten onze kant opkomt, blijft het broeierig aanvoelen en is er voorlopig nog geen sprake van koel zomerweer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.