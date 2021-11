Helemaal maf van Max: ‘Er gaat geen dag, geen uur, geen minuut voorbij dat ik niet aan hem denk’

Deskundige weer geraad­pleegd over dna Jos Brech in zaak Nicky Verstappen

Het hof wil opnieuw een dna-deskundige horen over sporen in de zaak Nicky Verstappen. ‘Dat is in het belang van de verdediging.’ Over extra onderzoek over de manier waarop dna-sporen op plekken terecht kunnen komen, wordt door de rechters nog nagedacht.

19 november