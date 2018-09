Helft van de drugsrijders neemt cocktail van narcotica

Met de nieuwe speekseltest heeft het Openbaar Ministerie in een jaar tijd 1250 drugsrijders in het verkeer betrapt. Bijna de helft daarvan bleek een cocktail van meerdere drugs op te hebben. De kans op ongevallen is daardoor supergroot.

Van de 1250 mensen die met drugs op achter het stuur kropen, hadden er 600 een combinatie op van verschillende soorten drugs, of drugs en alcohol. Die cocktail maakt de kans op een ongeval tot 200 keer groter, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. ,,Wie met een combinatie van drugs wordt betrapt, krijgt daarom een fors hogere straf”, aldus verkeersofficier Achilles Damen. Het OM eist dan hoge boetes, taakstraffen en rijontzeggingen.

Met name jonge mensen stappen onder invloed van drugs in de auto. Een kleine 60 procent van de betrapte drugsrijders is tussen de 18 en 30 jaar oud. Volgens Damen beseffen zij vaak niet dat na een avondje stappen nog steeds drugs in hun bloed zit. ,,In de rechtbank zien we vaak oprechte verbazing bij verdachten die na een avond stappen ’s ochtends in de auto stapten. Zij wisten niet dat drugs de rijvaardigheid zo’n lange tijd beïnvloedt.”

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Het effect van verschillende soorten drugs op de bestuurder en het rijgedrag © SWOV

Sinds 1 juli 2017 beschikt de politie over de speekseltest, die verschillende soorten drugs in het speeksel kan opsporen. Sinds die datum is ook de wetgeving aangepast. Er zijn nu wettelijke limieten voor bijvoorbeeld de hoeveelheid cocaïne, amfetamine of thc (de werkzame stof in wiet) die bestuurders in het bloed mogen hebben.

Verbetering

Hoewel de invoering van de speekseltest niet vlekkeloos is verlopen, spreekt het Openbaar Ministerie van een grote verbetering. ,,We zijn blij dat er nu grenswaarden zijn vastgesteld. Dat voorkomt discussie in de rechtszaal.” Het komende jaar zal de politie naar verwachting bijna het dubbele aantal speekseltesten afnemen.

Een kleine 3 procent van de Nederlandse automobilisten rijdt rond met sporen van drugs in het bloed, blijkt uit eerder onderzoek. De meest aangetroffen drugs zijn thc, gevolgd door amfetamine en cocaïne.