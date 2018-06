Helft van de kinderen beweegt te weinig

Steeds meer mensen laten zich op soa's testen

21 juni Het aantal soa-testen in Nederland neemt toe. In 2017 lieten ruim 150.000 mensen zich testen, vijf procent meer dan in 2016. In beide jaren had ruim achttien procent ook daadwerkelijk een SOA, meldt gezondheidsinstituut RIVM. ,,Chlamydia komt het vaakst voor. De meeste soa-tests worden uitgevoerd in Amsterdam.''