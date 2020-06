Helft van de mensen gaat deze zomer niet op vakantie: ‘Ik vind het veiliger om thuis te zijn’

ENQUÊTE ZOMERVAKANTIEOndanks dat veel Europese landen volgende week de grenzen weer openen voor toeristen, blijven de meeste mensen deze zomer in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder zo’n 29.000 mensen. De helft van de ondervraagden is helemaal niet van plan om op vakantie te gaan. Een derde wil wel gaan of heeft al geboekt, maar ook daarvan blijft 42 procent in eigen land.

‘Ik vind het veiliger om thuis te zijn vanwege corona’, is de meest gegeven reden van mensen die niet op vakantie gaan. Andere respondenten vrezen dat ze niet meer naar huis kunnen bij een grote corona-uitbraak, of ze zijn bang besmet te raken in het buitenland. Van de vakantiegangers blijft ook een grote groep liever in eigen land. ,,In Nederland blijven lijkt mij het veiligst en geen gedoe in een ander land met al die regels”, zegt een van hen.

Weinig zorgen

De mensen die wél naar het buitenland gaan, willen er graag tussenuit en nemen de risico’s voor lief, vertelt Gijs Rademaker van het EenVandaag Opiniepanel, dat het onderzoek tussen 5 en 8 juni uitvoerde. ,,Die groep maakt zich relatief weinig zorgen over het coronavirus.’’ Eén op de vijf respondenten gaat naar een land met vergelijkbare risico’s als Nederland, en dan voornamelijk naar Duitsland (9 procent), Italië (4 procent), België of Kroatië (elk 2 procent).

Een iets grotere groep (22 procent) is van plan naar Frankrijk (9 procent), Griekenland (7 procent) of Spanje (6 procent) te gaan. Landen waarvan de Nederlandse regering binnenkort bepaalt of het reisadvies wordt versoepeld. Het zijn veelal reizigers die altijd al naar die landen gingen, ‘dus dat doen we nu ook’. ,,We blijven toch gewoontedieren’’, zegt Rademaker. ,,En mensen geven ook aan juist liever naar een plek te gaan waar ze al bekend zijn.”

Minder het vliegtuig

Wel pakken minder vakantiegangers het vliegtuig. De auto is duidelijk favoriet: een kleine driekwart van de reizigers die al geboekt heeft of dat nog van plan is, zegt dit jaar met de auto te gaan. Voor de uitbraak van het virus was dat iets meer dan de helft. ,,Mensen durven niet in het vliegtuig. Dat zien ze als een grote risicofactor”, legt Rademaker uit. Een van de respondenten hierover: ,,Bij problemen kunnen we direct met de auto naar huis.”

Leden van het EenVandaag Opiniepanel vertellen hoe ze deze zomer op vakantie gaan

(tekst gaat verder onder de video)

In een reactie op het onderzoek zegt Frank Oostdam, directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR), dat hij het beeld herkent. ,,Dat mensen meer boeken in Nederland of landen die wat dichterbij liggen. Onze verwachting is dat we dit jaar, als het gaat om mensen die naar het buitenland op vakantie gaan, zo’n 30 procent van het normale volume halen.” De consument is terughoudend en heeft veel vragen, ziet hij. ,,We hopen dat het de komende weken wat slijt, dat mensen meer vertrouwen krijgen.”

Leeftijd speelt een belangrijke rol, ziet opiniepeiler Rademaker. Zo zijn de 55-plussers behoudender. ,,Iets wat we al maanden in onze onderzoeken terugzien.” De werkende mensen en gezinnen met kinderen voelen zich minder kwetsbaar en geven aan behoefte te hebben om op vakantie te gaan.

Onverantwoord

De vraag of buitenlandse toeristen in ons land welkom zijn, verdeelt de ondervraagden van het onderzoek. ,,Allerlei toeristen die Nederland binnenkomen; onverantwoord. Dan eerst maar in quarantaine, zou ik zeggen”, vindt een van de tegenstanders. Iets meer dan de helft van de respondenten zegt zich zorgen te maken over een nieuwe, grote uitbraak van het coronavirus in Nederland door de komst van toeristen.

Het is nog maar de vraag wat de gevolgen op de langere termijn zijn voor de reisbranche. Van de ondervraagden meent in ieder geval 40 procent door de coronacrisis anders te zijn gaan nadenken over de manier waarop ze normaal op vakantie gaan. Vooral de milieu-overwegingen spelen een grote rol. Maar, zegt iemand ook: ,,Ik zie wel in dat juist dit soort gereis over de hele wereld pandemieën kan veroorzaken.”