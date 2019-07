Helft van de Nederlanders heeft donorkeuze nog niet geregistreerd

‘Bijna alle meldingen over geweld in jeugdzorg zijn verjaard’

1:54 Van de duizend meldingen over seksueel, fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg, kunnen er slechts zes resulteren in een aangifte. De rest van de zaken is verjaard. Dat schrijft Trouw. De krant heeft gegevens opgevraagd bij het Openbaar Ministerie (OM).