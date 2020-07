‘Helikopter Defensie stort neer bij Aruba’

onderzoeker waarschuwt ‘Drugsge­bruik loopt uit de hand: er klopt iets niet als samenle­ving zo genarcoti­seerd is’

19 juli Martelkamers op het Brabantse platteland? Teun Voeten kijkt nergens meer van op. Sinds de in Boxtel geboren fotograaf drie jaar lang verslag deed van de drugsoorlog in Mexico, weet hij hoe walgelijk het eraan toe gaat in de wereld van cocaïne en crystal meth. ,,Iedereen die cocaïne gebruikt, is medeplichtig.”