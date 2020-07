Helikopter Defensie stort neer na patrouille Aruba: 2 doden

Video / update Distribu­tie­cen­trum Bol.com urenlang overvallen, bezorging kan morgen vertraagd zijn

19 juli Op het distributiecentrum van Bol.com aan de Pakketweg in Waalwijk is vanmorgen een gewapende overval gepleegd. De daders zijn waarschijnlijk uren binnen geweest, want beveiligingsmedewerkers die ’s ochtends werden overrompeld, sloegen pas ’s middags alarm. Wie morgen een pakket verwacht, moet rekening houden met vertraging.