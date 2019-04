Helm, haarnetje en spray vaste uitrusting voor Amsterdamse scooterverhuurders

Dat de snorfietsers juist naar de rijweg moeten vanwege de veiligheid van de andere verkeersgebruikers op het fietspad, gaat er bij de verhuurbedrijven niet in. ,,De oude situatie is nog altijd verkeersveiliger dan een betrekkelijk langzaam voertuig op de hoofdweg toe te laten.’’



De meeste bedrijven zijn vooralsnog niet van plan om de snorfietsen in te ruilen voor scooters die harder mogen dan 25 kilometer per uur. ,,Dat zijn forse investeringen, zo'n besluit neem je niet zomaar. Eerst maar eens kijken hoe deze verkeersmaatregelen uitpakken in de stad’’, aldus de Scooter Rent-woordvoerder.



Bij deelscooterbedrijf Felyx zijn ze voorlopig ook niet van plan scooters aan te schaffen die een stuk sneller kunnen dan de huidige elektrische snorscooters. ,,Het was wel een overweging, maar als we de scooters 45 kilometer per uur laten rijden, moeten ze bij het RDW Testcentrum in Lelystad worden gekeurd. Dat kost ons 300 euro per scooter, dat loopt nogal in de papieren. Daarnaast haalt het verkeer in de Amsterdamse binnenstad vaak de 50 kilometer per uur niet. In de meeste straten mag je ook niet harder dan 30 kilometer per uur’’, aldus Sandro van de Looij van Felyx.



Felyx heeft 108 huurscooters beschikbaar. ,,Elke scooter is inmiddels uitgerust met één helm, dat worden er in de loop van deze maand twee. De ene helm zit nu nog in het zadel. Het is de bedoeling dat er straks twee helmen in een koffer worden gestopt die achterop wordt gemonteerd. We zijn druk bezig met de montage van die koffers.’’





Ook haarnetjes behoren tot de uitrusting, maar Van de Looij beseft dat het lastig te controleren is of gebruikers die ook dragen. ,,Elke keer als we de scooter van een accuwissel voorzien of moeten repareren, zullen we de helmen inspuiten met een bacteriedodende spray. Je weet wel, zo'n spray die ze bij kartbanen ook gebruiken.’’