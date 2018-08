Helma (65) en Robertus (70) belanden per toeval tegelijk in het ziekenhuis

Back 2 school Bye bye uitslapen, hello schoolrit­me: 'Flink aanpoten voor leraren'

8:00 Tot diep in de ochtend uitslapen, lekker laat naar bed en doen wat je wil. Na zes weken zomervakantie komt maandag aan dat vrije, ongedwongen leventje een einde in de regio zuid. Voor leraren is het flink aanpoten om de kinderen weer in het gareel te krijgen.